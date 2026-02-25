- Дата публікації
Лелеки повертаються в Україну: орнітологи зафіксували перших птахів
В Україні зафіксували появу перших білих лелек 2026 року. Орнітологи повідомляють, що птахи вже займають гнізда, а окремі особини могли зимувати неподалік.
В Україні зафіксували перших білих лелек, які вже повернулися на свої гнізда. Один із птахів з’явився 24 лютого 2026 року у селі Соснове Рівненського району Рівненської області.
Фото птаха зробив Михайло Франчук, а про появу повідомив заступник директора з наукової роботи Канівського природного заповідника Київський національний університет імені Тараса Шевченка Віталій Грішенко.
За словами науковця, найімовірніше, цей лелека не здійснював далекого перельоту, а зимував неподалік.
Нагадаємо, раніше у Черкаській області сфотографували білу синицю — одного з найрідкісніших птахів України, занесеного до Червоної книги. Побачити представника цього тайгового виду тут — справжнє диво, адже більшість особин мешкають на Волині.
Також у Криворізькому районі на Дніпропетровщині помітили луня польового — рідкісного представника родини яструбових, який має охоронний статус в Україні.
А у Чорнобильському заповіднику помітили орябка лісового — малопомітного та рідкісного птаха з родини тетерукових, який перебуває під охороною та внесений до Червоної книги України.