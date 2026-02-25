Лелеки повертаються в Україну: орнітологи зафіксували перших птахів

Біла лелека / © Pixabay

В Україні зафіксували перших білих лелек, які вже повернулися на свої гнізда. Один із птахів з’явився 24 лютого 2026 року у селі Соснове Рівненського району Рівненської області.

Фото птаха зробив Михайло Франчук, а про появу повідомив заступник директора з наукової роботи Канівського природного заповідника Київський національний університет імені Тараса Шевченка Віталій Грішенко.

Біла лелека у селі Соснове Рівненського району. / © Фото із соціальних мереж

За словами науковця, найімовірніше, цей лелека не здійснював далекого перельоту, а зимував неподалік.

Нагадаємо, раніше у Черкаській області сфотографували білу синицю — одного з найрідкісніших птахів України, занесеного до Червоної книги. Побачити представника цього тайгового виду тут — справжнє диво, адже більшість особин мешкають на Волині.

Також у Криворізькому районі на Дніпропетровщині помітили луня польового — рідкісного представника родини яструбових, який має охоронний статус в Україні.

А у Чорнобильському заповіднику помітили орябка лісового — малопомітного та рідкісного птаха з родини тетерукових, який перебуває під охороною та внесений до Червоної книги України.