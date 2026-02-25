ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

Лелеки повертаються в Україну: орнітологи зафіксували перших птахів

В Україні зафіксували появу перших білих лелек 2026 року. Орнітологи повідомляють, що птахи вже займають гнізда, а окремі особини могли зимувати неподалік.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Біла лелека

Біла лелека / © Pixabay

В Україні зафіксували перших білих лелек, які вже повернулися на свої гнізда. Один із птахів з’явився 24 лютого 2026 року у селі Соснове Рівненського району Рівненської області. 

Фото птаха зробив Михайло Франчук, а про появу повідомив заступник директора з наукової роботи Канівського природного заповідника Київський національний університет імені Тараса Шевченка Віталій Грішенко.

Біла лелека у селі Соснове Рівненського району. / © Фото із соціальних мереж

Біла лелека у селі Соснове Рівненського району. / © Фото із соціальних мереж

За словами науковця, найімовірніше, цей лелека не здійснював далекого перельоту, а зимував неподалік. 

Нагадаємо, раніше у Черкаській області сфотографували білу синицю — одного з найрідкісніших птахів України, занесеного до Червоної книги. Побачити представника цього тайгового виду тут — справжнє диво, адже більшість особин мешкають на Волині.

Також у Криворізькому районі на Дніпропетровщині помітили луня польового — рідкісного представника родини яструбових, який має охоронний статус в Україні.

А у Чорнобильському заповіднику помітили орябка лісового — малопомітного та рідкісного птаха з родини тетерукових, який перебуває під охороною та внесений до Червоної книги України.

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie