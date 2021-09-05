Леонід Кравчук полетів до Німеччини на реабілітацію після складної операції: деталі

Леонід Кравчук полетів до Німеччини на реабілітацію після складної операції: деталі

Операційне втручання проводив відомий кардіохірург Борис Тодуров.

Перший президент України Леонід Кравчук нещодавно поїхав до Німеччини на реабілітацію після складної операції на серці, яку йому провели ще наприкінці червня.

Таку інформацію повідомив художник, блогер і телеведучий Сергій Поярков у коментарі Obozrevatel. Як відомо Пояркова теж пропооревали в Київському центрі серця.

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Операцію Кравчуку проводив кардіохірург Борис Тодуров, якого він свого часу він називав "генієм української медицини, якого слухаються всі".

"Кравчук ось нещодавно лежав недалеко від моєї палати – поїхав у Німеччину на реабілітацію", - розповів також Поярков.

Нагадаємо, стан першого президента України Леоніда Кравчука лікарі оцінювали як складний. Відомо, що майже місяць він перебував у реанімації, політику зробили складну операцію на серці, після якої він більш ніж місяць провів у реанімації на апараті штучної вентиляції легень. Однак потім родичі заборонили медикам повідомляти подробиці його самопочуття.

Варто зазначити, що перший президент незалежної України Леонід Кравчук вперше за 30 років через стан свого здоров'я пропустив урочисті заходи, присвячені Дню Незалежності.

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