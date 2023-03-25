"Leopard мають бути налякані": Резніков відреагував на пропозицію росіян кинути на фронт танки з постаментів

Росіяни пропонують зняти всі танки Т-34 з постаментів і створити "танкову коаліцію". У Міноборони України вже відреагували.

У Росії запропонували зняти танки Т-34 з постаментів для того, щоб створити танкову дивізію. Тож сучасні західні танки, мабуть, вже "мають бути налякані".

Про це у своєму Twitter написав Міністр оборони України Олексій Резніков.

"Після того, як Росія почала розконсервацію своїх танків Т-54, випущених наприкінці 1940-х років, вони також вирішили створити дивізію Т-34 часів Другої світової війни. План полягає в тому, щоб зняти їх з постаментів у містах по всій країні. Abrams, Leopard і Challenger тепер мають бути сильно налякані", - написав Резніков.

Нагадаємо, в ефірі телепрограми російського пропагандиста Соловйова один з “експертів” несподівано заявив, що Росія може відправити в бій на війну до України танки Т-34, які встановлені як пам’ятники.

Водночас в армії Росії вичерпуються запаси танків, тому вони змушені знімати зі зберігання радянські Т-54 і Т-55, які випускалися ще в 1940-50-х роках. Більш старих танків, ніж ці, на російських складах немає.

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