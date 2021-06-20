Лещенка залишили у наглядовій раді "Укрзалізниці — рішення уряду

Екснардеп та журналіст Сергій Лещенко непогано заробляє в УЗ. Лише у січні він задекларував 332 тис. грн зарплати в "Укрзалізниці".

Кабінет міністр подовжив на 3 місяці повноваження чотирьох членів наглядової ради "Укрзалізниці".

Про це йдеться в розпорядженні уряду №666-р.

Незалежними членами наглядової ради "Укрзалізниці" обрали Шевкі Аджунера й Андреаса Матьє. Екснардеп та журналіст Сергій Лещенко та Олег Журавльов стали членами наглядової ради як представники держави.

Вони працюватимуть до призначення нових членів після проведення конкурсного відбору, але не більше ніж три місяці від дня набрання чинності цього розпорядження.

Лещенко подавав в НАЗК повідомлення, згідно з яким від початку 2021 року щомісяця його зарплата в "Укрзалізниці" становила понад 300 тис. грн. Сергій Лещенко отримав посаду в наглядовій раді УЗ у грудні 2019 року.

Нагадаємо, що дружина екснардепа і відомого журналіста, а тепер — члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка діджейка Настя Топольська виступила у Москві.

Дружина Сергія Лещенка виступила зі своїми DJ-сетами в Росії – "Секретні матеріали"

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