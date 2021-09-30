Лещенко в Укрзалізниці мав боротися з корупцією, а вона сягнула вершин Евересту - нардеп

ТСК надіслала до уряду свої рекомендації щодо подолання кризи в "Укрзалізниці".

Для того, щоб побороти катастрофічну корупцію в Укрзалізниці та вивести компанію з кризи, необхідно призначити менеджмент, який має відповідну освіту та досвід роботи на залізниці.

Про таке заявив народний депутат, член Тимчасової слідчої комісії ВР по УЗ Констянтин Бондарєв, коментуючи стан залізниці та подання журналіста Сергія Лещенка повторно на посаду члена Наглядової ради УЗ.

"Є дві основні проблеми в цієї компанії. Укрзалізниця потерпає від того, що немає нормального менеджменту професійного з відповідною освітою і досвідом. Менеджменту, який міг би сформулювати план проведення реформ. Інша складова – це рівень корупції, який сьогодні сягає вершин Евересту взагалі по розмірам", - пояснив Бондарєв у ефірі телеканалу "Україна 24".



За його словами, ТСК направила до уряду свої рекомендації щодо подолання кризи в УЗ. І передусім – має бути докорінно змінений підхід до менеджменту компанії та вимог, які до цього менеджменту ставляться.

"Останні 5 років 90% менеджменту компанії - тимчасово виконуючі обов’язки. Я вам дуже цікавий факт наведу. Під час засідання ТСК ми запросили вже нового керівника компанії і запитали, чи має він план реформи. А він сказав: ні, мене призначили тільки на 4 місяці, і якщо потім перепризначать, то тоді я й буду займатися майбутніми реформами, а сьогодні ми вирішуємо питання сьогодні на сьогодні. На запитання, чи має він план виходу підприємства з кризи, він нічого не відповів", - розповів Бондарєв і висловив здивування тим фактом, що нинішнє керівництво УЗ жодним чином не планує виконувати Постанову уряду щодо реформи УЗ.

Також він зазначив, що народні депутати здивовані спробою Міністерства інфраструктури знову призначити Сергія Лещенка в Наглядову раду УЗ, адже за час першої каденції він не показав жодних результатів роботи.

"Це перепризначення обурило всіх народних депутатів! Після цього, під час запитань до уряду, прем’єра запитували, чому журналісти повинні працювати в цій компанії? Що вони там роблять? Взагалі, які досягнення пана Лещенка, щоб продовжувати йому контракт і сплачувати по 300 тисяч гривень кожен місяць за бездіяльність? Саме його функцією було боротися з корупцією, і він взагалі не зробив нічого! Ніяких пропозицій взагалі ми не чули за ті останні декілька років, коли він отримував там заробітну плату", - наголосив Бондарєв.

Як відомо, Міністерство інфраструктури рекомендувало Сергія Лещенко на посаду члена Наглядової ради УЗ. У свою чергу Юлія Гришина заявила, що менеджери "Укрзалізниці" мають бути звільнені за доведення компанії до критичного стану, а не перепризначені, і ТСК не допустить його повернення на посаду.

Раніше Державна аудиторська компанія за три роки, з 2017 по 2020, виявила в "Укрзалізниці" фінансових порушень, зовнішніх та внутрішніх ризиків на загальну суму 61,4 мільярда гривень. Тільки у 2020 році, коли Сергій Лещенко був членом антикорупційного комітету в Наглядовій раді УЗ, корупція при закупівлях сягнула 8 млрд грн.

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