Летальна зброя від Канади і готовність Путіна до переговорів. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Канада надасть Україні кредит у розмірі до 500 мільйонів канадських доларів ($392,8 млн) та летальне озброєння і боєприпаси на суму 7,8 мільйона канадських доларів ($6,1 млн). Читати далі –>
- Президент Російської Федерації Володимир Путін готовий до ведення переговорів щодо так званих "гарантій безпеки", заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков. Читати далі –>
- Уряд США запропонував Україні суверенні кредитні гарантії на суму до мільярда доларів, щоб допомогти зміцнити її економіку на тлі дестабілізаційної поведінки Росії. Читати далі –>
- У The Hill дізналися, що Пентагон сподівається надати військову допомогу Україні через наземну доставку, щоб допомогти Києву з опором усередині країни у разі вторгнення Росії. Читати далі –>
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше в історії країни застосує закон про надзвичайні ситуації для придушення протестів проти карантинних обмежень і обов'язкової вакцинації від COVID-19. Читати далі –>