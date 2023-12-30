Летіла на Київ: бійці Нацгвардії збили ворожу крилату ракету з кулеметів (фото)

У результаті вогневого ураження в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти

Під час масованого ракетного обстрілу Росією території України 29 грудня мобільна вогнева група 27 Печерської бригади виявила ціль, що рухалась в напрямку міста Києва. Нацгвардійці відкрили вогонь з кулеметів.

Як повідомили у пресслужбі Національної гвардії, повітряну ціль було вражено.

“У ході огляду місця падіння уламків попередньо встановлено, що в результаті вогневого ураження в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти. Детонації бойової частини ракети не відбулось”, - йдеться у повідомленні.

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У Нацгвардії нагадали, що вогневі розрахунки було створено для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе.

“У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя наших громадян”, - наголосили нацгвардійці.

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 грудня, Київ пережив одну з найпотужніших атак Росії, яка підступно завдавала ударів по цивільних об’єктах міста майже п’ять годин поспіль.

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