Летіло каміння і гайковий ключ: на Волині натовп напав на авто ТЦК

У селі Соловичі Волинської області 7 серпня натовп напав на службовий транспорт працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Наразі затримано одного фігуранта інциденту.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Інцидент стався близько 16:30 у селі Соловичі Ковельського району, коли відбувалося оповіщення військовозобов’язаних. Група невідомих осіб напала на військовослужбовців одного із районних ТЦК Волині та працівників поліції.

Під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх показати та намагався втекти. У цей момент чоловік, що назвався старостою села, стрибнув на капот службового авто та каменем розбив лобове скло. Ударів по машині завдала і жінка. Ще один чоловік розбив металевим предметом (ймовірно, гайковим ключем), бокові вікна авто та тричі вдарив водія по руці.

Згодом рух авто ТЦК заблокували інші машини, зокрема, вантажівки. Близько 10 людей оточили службове авто та кількох хвилин завдавали ударів по ньому, перешкоджаючи виконанню службових обов’язків.

Відомості за цим фактом інциденту внесено до ЄРДР за ознаками погрози або насильства щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок. Одного фігуранта затримано, дії іншого — попередньо кваліфіковано як хуліганство.

Нагадаємо, 4 серпня і в Рівненській області стався інцидент із перешкоджанням роботі ТЦК: група людей зупинила автомобіль центру комплектування та вивела звідти військовозобов’язаного — депутата Костопільської міськради Віктора Москвича. Ситуація викликала широкий суспільний резонанс. ВО «Свобода» вже висловило свою позицію, рішуче засудивши дії, що ускладнюють процес мобілізації.