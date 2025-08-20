Летіло каміння і лунали постріли: на Волині стався конфлікт між жінками і ТЦК

Пістолет / © pixabay.com

Реклама

На Волині в Камінь-Каширському районі стався конфлікт між місцевими жительками та працівниками ТЦК і СП. Жінки почали жбурляти камінням у військових після того, як вони затримали чоловіка з інвалідністю. За словами очевидців, працівники військкомату нібито почали стріляти, і одна з куль влучила жінці у щоку.

Про це повідомив місцевий телеканал «Аверс» та відреагували у Волинському обласному ТЦК та СП.

Інцидент за участю цивільних та військовослужбовців ТЦК стався у селі Нові Червища. Місцева жителькарозповіла журналістам, що представники військкомату діяли грубо та намагалися силоміць посадити чоловіка з інвалідністю до буса.

Реклама

За словами жінки, військові приїхали двома машинами, перекрили чоловікові дорогу, відкинули убік його велосипед і намагалися завести до буса. Дві жінки, які стали свідками інциденту, вимагали відпустити чоловіка через його інвалідність і почали жбурляти каміння в авто.

Жителька села Нові Червища також стверджує, що після цього військові під’їхали ближче та зробили кілька пострілів у її з односелицею бік. Внаслідок цього одна з пенсіонерок отримала поранення щоки, її госпіталізували та прооперували. У сюжеті медіа показали фото травмованої жінки.

Знімок щоки постраждалої через стрілянину жительки Волині / © zaxid.net

Реакція ТЦК на інцидент на Волині

У Волинському обласному ТЦК та СП 19 серпня прокоментували цей інцидент. Там заявили, що чоловік, якого намагалися затримати працівники військкомату, відмовився надати документи для перевірки військово-облікових даних.

«Громадянина запросили до транспортного засобу для встановлення особи та перевірки даних. Під час верифікації документів у базі „Оберіг“ підтвердилося, що він є особою з інвалідністю та має право на відстрочку від призову», — йдеться в заяві ТЦК.

Реклама

За словами відомства, після перевірки чоловіка вирішили відпустити. Водночас у ТЦК наголошують, що агресію першими виявили жінки, які почали кидати камінням в авто військових, коли чоловік ще перебував усередині.

Щодо використання зброї, то у військкоматі зазначили, що цей факт «перевіряється відповідними правоохоронцями».

Нагадаємо, раніше на Волині у селі Соловичі група людей напала на службове авто працівників ТЦК та поліції. Конфлікт виник під час оповіщення військовозобов’язаних. Місцеві заблокували машину, розбили вікна та завдали тілесних ушкоджень водію. Одного з нападників затримано, іншим інкримінують хуліганство.