Летіли дрони, ракети та балістика: у Повітряних силах розкрили деталі атаки по Україні

РФ атакувала Україну / © Associated Press

Реклама

У ніч проти 3 серпня Росія знову атакувала Україну ракетами та ударними дронами.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Зокрема, противник атакував 83-ма засобами повітряного нападу:

Реклама

76 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків

балістичною ракетою «Іскандер-М»

5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400

1 крилатою ракетою Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря

«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 повітряну ціль: 60 ворожих БпЛА і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 1 балістичну ракету „Іскандер-М“. Зафіксовано влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях», — додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві зруйновано будинки і вирує пожежа після удару росіян.