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Летіли дрони, ракети та балістика: у Повітряних силах розкрили деталі атаки по Україні
Сили ППО збили 61 з 83 повітряних цілей. Зафіксовано влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях.
У ніч проти 3 серпня Росія знову атакувала Україну ракетами та ударними дронами.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Зокрема, противник атакував 83-ма засобами повітряного нападу:
76 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків
балістичною ракетою «Іскандер-М»
5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400
1 крилатою ракетою Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря
«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 повітряну ціль: 60 ворожих БпЛА і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 1 балістичну ракету „Іскандер-М“. Зафіксовано влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях», — додали у відомстві.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві зруйновано будинки і вирує пожежа після удару росіян.