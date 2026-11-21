РФ продовжує свій терор / © Associated Press

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У ніч проти 21 листопада ворог атакував Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400 із двох напрямків та 148 ударними БпЛА типу Shahed (87 із них — реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим — Гвардійське.

Про це повідомили у Повітряних силах України.



За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БпЛА.

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«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях», — йдеться у повідомленні.

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Що у небі зараз:

Група БпЛА на Запоріжжя з півдня

Реактивний БпЛА з Київщини — на Житомирщину, курсом на Коростень

Реактивний БпЛА з Брянської області — на Чернігівщину

Реактивний БпЛА з Дніпропетровщини — на Кіровоградщину, курсом на Олександрію

Нагадаємо, російські війська атакували Запоріжжя. Під удар потрапив дитячий садок, а в розташованому поруч п’ятиповерховому будинку загорілася квартира.

Росіяни атакували ударним безпілотником п’ятиповерховий житловий будинок у селищі Солоницівка Харківської області. Понад 10 осіб постраждали, серед них є діти.

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