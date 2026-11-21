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Летіли дрони та "Іскандери": як відпрацювала ППО і що у небі зараз
Окупанти вночі знову випустили по українських містах дрони та ракети.
У ніч проти 21 листопада ворог атакував Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400 із двох напрямків та 148 ударними БпЛА типу Shahed (87 із них — реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим — Гвардійське.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БпЛА.
«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях», — йдеться у повідомленні.
Що у небі зараз:
Група БпЛА на Запоріжжя з півдня
Реактивний БпЛА з Київщини — на Житомирщину, курсом на Коростень
Реактивний БпЛА з Брянської області — на Чернігівщину
Реактивний БпЛА з Дніпропетровщини — на Кіровоградщину, курсом на Олександрію
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