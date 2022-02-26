"Летить і мале, і велике": прикордонник про артилерійські обстріли з боку Білорусі

"Летить і мале, і велике": прикордонник про артилерійські обстріли з боку Білорусі

На маршруті руху Держприкордонслужби вибухнув боєприпас.

З боку Білорусі здійснили артилерійські обстріли наряду Держприкордонслужби.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Обстріли з Білорусі – летить і мале, і велике. Сьогодні на кордон України в районі неподалік від села Познань, що на Рівненщині, з Білорусі прилетів, найімовірніше, мінометний снаряд", - йдеться у повідомленні.

Боєприпас вибухнув на маршруті руху наряду Держприкордонслужби.

Прикордонники уже кілька разів помічали сліди запуску ракет з території країни на цьому маршруті.

Нагадаємо, раніше стало відомо про 4 балістичні ракети, які було випущено з території Білорусі в південно-західному напрямку України.

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