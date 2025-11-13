- Дата публікації
-
“Летючі дошки”: як Україна виснажує російську ППО дронами‑обманками
Стало відомо, як Україна виснажує російську ППО за допомогою дронів‑обманок.
Щоб «проламати» фронтову протиповітряну оборону РФ, Україна масово застосовує дешеві дрони‑обманки, які прикривають справжні ударні безпілотники.
Про тактику та мету таких операцій у ефірі Radio NV розповів полковник запасу ЗСУ, пілот‑інструктор Роман Світан.
За словами Світана, російські війська регулярно повідомляють про десятки збитих безпілотників — частина з них навмисно запускаються як підставні цілі.
«Сьогодні за російськими даними по 30–40 БПЛА було збито над Курською та Брянською областями. Це — обманки. Це ті самі „летючі дошки“, вартістю 200–300 доларів, які наші спеціалісти прикріплюють до крила й відправляють уперед, щоб прикрити основні ударні дрони», — підкреслив він.
Ефективність цієї тактики — у двох основних завданнях. По‑перше, підставні апарати відволікають увагу систем ППО ворога. По‑друге, вони примушують росіян піднімати в повітря літаки й вертольоти та витрачати на перехоплення дорогі ракети. «Це вимотує ППО супротивника: на підйом авіації й витрату ракет йдуть значні ресурси, тоді як наші обманки коштують куди менше», — зазначив Світан.
Він також пояснив співвідношення сил у таких операціях: одному ударному дрону зазвичай супроводжують до десяти дронів‑обманок. Саме останні приймають на себе основний удар від російських засобів ППО, тоді як невелика група ударних безпілотників продовжує маршрут і вражає мету.
Навіть три‑сім ударних апаратів іноді достатньо, аби завдати відчутної шкоди інфраструктурі.
«Коли вони потрапляють, наприклад, на нафтопереробний завод, цього достатньо, щоби вивести з ладу або призупинити технологічний цикл на об’єкті противника», — додав експерт.
Іноді для виконання бойової задачі вистачає навіть одного‑двох точних ударних дронів.
За словами Світана, росіяни посилили фронтові засоби ППО, тому для їхнього розведення й подолання необхідно застосовувати великі групи обманок. Саме масовість запусків і різниця у вартості боєприпасів і апаратів створюють тактичну перевагу для України.
Нагадаємо, 13 листопада українські військові застосували вітчизняні ракети «Фламінго», дрони «Барс» та «Лютий». Українські захисники влучили в окупованому Криму по підприємству зберігання нафтопродуктів.