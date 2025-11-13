“Летючі дошки”: як Україна виснажує російську ППО дронами‑обманками

Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Реклама

Щоб «проламати» фронтову протиповітряну оборону РФ, Україна масово застосовує дешеві дрони‑обманки, які прикривають справжні ударні безпілотники.

Про тактику та мету таких операцій у ефірі Radio NV розповів полковник запасу ЗСУ, пілот‑інструктор Роман Світан.

За словами Світана, російські війська регулярно повідомляють про десятки збитих безпілотників — частина з них навмисно запускаються як підставні цілі.

Реклама

«Сьогодні за російськими даними по 30–40 БПЛА було збито над Курською та Брянською областями. Це — обманки. Це ті самі „летючі дошки“, вартістю 200–300 доларів, які наші спеціалісти прикріплюють до крила й відправляють уперед, щоб прикрити основні ударні дрони», — підкреслив він.

Ефективність цієї тактики — у двох основних завданнях. По‑перше, підставні апарати відволікають увагу систем ППО ворога. По‑друге, вони примушують росіян піднімати в повітря літаки й вертольоти та витрачати на перехоплення дорогі ракети. «Це вимотує ППО супротивника: на підйом авіації й витрату ракет йдуть значні ресурси, тоді як наші обманки коштують куди менше», — зазначив Світан.

Він також пояснив співвідношення сил у таких операціях: одному ударному дрону зазвичай супроводжують до десяти дронів‑обманок. Саме останні приймають на себе основний удар від російських засобів ППО, тоді як невелика група ударних безпілотників продовжує маршрут і вражає мету.

Навіть три‑сім ударних апаратів іноді достатньо, аби завдати відчутної шкоди інфраструктурі.

Реклама

«Коли вони потрапляють, наприклад, на нафтопереробний завод, цього достатньо, щоби вивести з ладу або призупинити технологічний цикл на об’єкті противника», — додав експерт.

Іноді для виконання бойової задачі вистачає навіть одного‑двох точних ударних дронів.

За словами Світана, росіяни посилили фронтові засоби ППО, тому для їхнього розведення й подолання необхідно застосовувати великі групи обманок. Саме масовість запусків і різниця у вартості боєприпасів і апаратів створюють тактичну перевагу для України.

Нагадаємо, 13 листопада українські військові застосували вітчизняні ракети «Фламінго», дрони «Барс» та «Лютий». Українські захисники влучили в окупованому Криму по підприємству зберігання нафтопродуктів.