Летів бомбити Харків: у збитого російського льотчика уся рідня живе у Запоріжжі

Українські вояки збили весь екіпаж.

Українські військові збили російського льотчика, який летів бомбити Харків.

Виявилось, що у того вся рідня живе у Запоріжжі.

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Про це написав військовий блогер Анатолій Штефан – Штірліц.

"Ще одна мраZота, яку наші воїни приземлили. Мені в особисті повідомлення: "Як з вами зв'язатися? Ви опублікували дані про збитий екіпаж з Росії. Де можна про це взнати детальніше, щоб повідомити його матері в Запоріжжі. Вона з бабусею там живе...". Летів бомбити Харків, коли бабуся, мати, сестри і вся рідня живе в Запоріжжі. Військовий, офіцер, чоловік, людина? Ні - мраZoта!" - зазначив Штефан.

Він додав, що пишається українськими воїнами, які приземлили російський екіпаж назавжди.

Нагадаємо, за 25 днів війни наші військові по всіх напрямках знищили вже майже 15 тисяч окупантів. Якщо порахувати, що конфлікт триває вже 24 дні - це 576 годин або 34 560 хвилин. Тобто кожні дві хвилини в Україні гине один російський солдат.

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