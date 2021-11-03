Летів на "червоне" світло: з'явилося відео, як мікроавтобус збив пішохода і велосипедиста на "зебрі"

В результаті ДТП одна людина загинула, інша - отримала травми.
У Києві учора, 2 листопада, вантажний мікроавтобус на швидкості влетів у натовп людей, які переходили дорогу регульованим пішохідним переходом на проспекті Академіка Палладіна. В результаті загинув велосипедист та травмувався один із пішоходів.
Відео смертельної ДТП виклали в Мережі.
На кадрах видно, як змінився сигнал світлофора, який дозволяв пішоходам переходити дорогу. Кілька людей, зокрема й велосипедист, почали рух і дійшли майже середини дороги, коли в них влетів фургон. Пішоходи, які йшли першими, встигли відскочити, а от велосипедиста, який саме їхав, і ще одного пішохода буквально знесло зі шляху і відкинуло на кілька метрів.
Слід зазначити, що як водії, так і самі пішоходи пішли і поїхали у своїх справах, а збиті люди залишилися лежати на дорозі. До них ніхто не поспішив, щоб надати допомогу.
Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих травм помер в кареті швидкої медичної допомоги, пішохода госпіталізовано у тяжкому стані у непритомному стані. Водія фургону Renault Master затримано на місці ДТП у порядку ст. 208 КПК України.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що у Вінниці затримали водія мікроавтобуса, який вилетів на тротуар, збив там дівчину і втік з місця аварії. Його розшукували майже добу. Увесь цей час він переховувався у лісі.
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