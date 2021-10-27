Летів на Infiniti більше 100 км/год: що відомо з соцмереж про мажора, який влаштував криваву ДТП у Харкові (відео)

Підліток вже фігурував у зведеннях поліції раніше.

У Харкові на проспекті Гагаріна 16-річний підліток, який на великій швидкості летів на автомобілі Infiniti, влетів у Chevrolet. В результаті загинув 58-річний водій Chevrolet, а троє пасажирів Infiniti: 16-річна дівчина та двоє хлопців опинилися в реанімації.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про 16-річного водія Infiniti із соцмереж.

За повідомленням у соцмережах, за кермом Інфініті перебував 16-річний Микола Х* (2005 р. н.). Машину йому днями купили батьки. Вони – нібито підприємці, що займаються реалізацією м'ясних продуктів.

Стріляв у супермаркеті

Микола Х* вже фігурував у зведеннях поліції, пишуть у соцмережах. Два роки тому у нього стався конфлікт із жінкою у супермаркеті. 14-річний підліток Микола почав стріляти у двох людей із пневматичного пістолета. Внаслідок пригоди 19-річний хлопець та його 39-річна мати потрапили до лікарні. Причиною конфлікту нібито стала сварка Миколи із його знайомою. Він принизив дівчину, а мама з братом вирішили поговорити з ним. В результаті жінка та хлопець потрапили до лікарні з кульовими пораненнями, розповідають очевидці.

Вихвалявся нічними перегонами по Харкову

На своїй сторінці в Інстаграм у підлітка, повідомляють у соцмережах, багато фото та історій з нічними поїздками на шаленій швидкості - більше 100 км на авто вулицями Харкова. Він навіть хвалився, що облаяв патрульного. Наразі цю інформацію видалено.

"Краще мати багато грошей та спокійно гуляти"

У місцевих пабликах після резонансної ДТП опублікували листування підлітка зі знайомими, де він хвалиться тим, що закон йому не указ, бо має гроші відкупитися.

"Краще мати багато грошей та спокійно гуляти", — пише підліток.

Фото після ДТП

У мережі опублікували фото підлітка після ДТП. У нього кров на голові, проте повідомляється, що він при здоровому глузді і самостійно пересувається. За інформацією ЗМІ, батьки підлітка заявили про викрадення автомобіля.

Підлітка затримала поліція.

"Встановлено, що автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, що стояв, марки Skoda. Водій автомобілю марки Chevrolet загинув на місці. Водій і пасажири автомобіля Infiniti доправлені до місцевої лікарні",- зазначили у поліції.

Відповідно до санкції статті йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що на проспекті Гагаріна зіткнулися два автомобілі, уламками зачепило припарковану машину. Один автомобіль влетів у рекламний щит та збив світлофор. Водія, який вчинив аварію, затримано.

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