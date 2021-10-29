Летів з 13 поверху: у Дніпрі 29-річний чоловік намагався вкоротити собі віку, стрибнувши з вікна

Летів з 13 поверху: у Дніпрі 29-річний чоловік намагався вкоротити собі віку, стрибнувши з вікна

Після невдалого самогубства чоловіка забрали до лікарні.

У Дніпрі 29-річний чоловік намагався вкоротити собі віку, стрибнувши з 13 поверху багатоповерхівки. Під час стрибка він впав на піддашок.

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Про це повідомляє "Днепр Час".

Інцидент стався на Слобожанському проспекті у Дніпрі. Чоловік впав з 13 поверху, але залишився живим. В результаті падіння він приземлився на піддашок будинку за один поверх до землі.

Не зважаючи на переломи і травми, після падіння чоловік перебував у свідомості і навіть встиг поспілкуватися з копами. Він пояснив, що намагався скоїти суїцид, але причин не назвав.

29-річного чоловіка госпіталізували до міської лікарні №6.

Нагадаємо, що у Кривому Розі 10-річна дівчинка вирішила будь-що піти гуляти. Задля цього вона мала намір стрибнути з балкона багатоповерхівки.

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