"Летять не туди": путінська армія скаржиться на боєприпаси, які передала Північна Корея

Росіяни також скаржаться на погане логістичне забезпечення.
Окупанти скаржаться на боєприпаси, які передала Північна Корея. Проблеми виникають під час застосування снарядів.
Про це розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
"У нас є інформація, що російські військовослужбовці виявляють скарги на складнощі у застосуванні боєприпасів, які постачаються Північною Кореєю. Тобто вони летять не туди, куди потрібно, і те, що вони не можуть з ними добре обходитися", – сказав речник.
За словами Назара Волошина путінська армія також скаржиться на відсутність боєприпасів, харчів та води.
"Особливо гостро ця проблема у них постала з настанням холодної пори року. Вони скаржаться навіть на відсутність теплих речей", – додав Волошин.
Нагадаємо, на тлі наступальних операцій у Курській області протягом 27 листопада війська РФ мають просування.
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