"Летять не туди": путінська армія скаржиться на боєприпаси, які передала Північна Корея

Окупанти скаржаться на боєприпаси, які передала Північна Корея. Проблеми виникають під час застосування снарядів.

Про це розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"У нас є інформація, що російські військовослужбовці виявляють скарги на складнощі у застосуванні боєприпасів, які постачаються Північною Кореєю. Тобто вони летять не туди, куди потрібно, і те, що вони не можуть з ними добре обходитися", – сказав речник.

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За словами Назара Волошина путінська армія також скаржиться на відсутність боєприпасів, харчів та води.

"Особливо гостро ця проблема у них постала з настанням холодної пори року. Вони скаржаться навіть на відсутність теплих речей", – додав Волошин.

Нагадаємо, на тлі наступальних операцій у Курській області протягом 27 листопада війська РФ мають просування.

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