Левицю-втікачку знайшли: поліція Хмельницького розслідує жорстоке поводження з тваринами

Левицю-втікачку повернули до вольєру / © Національна поліція Хмельницької області

У Хмельницькому успішно завершилися пошуки другої левиці, яка втекла з реабілітаційного центру для диких тварин. Інцидент, під час якого обидві самиці змогли залишити вольєр через зламані замки, мав трагічні наслідки: загинули інші тварини в зоокуточку. Втікачку знайшли за участі поліції та кінологів. За фактом події розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомили у Патрульній поліції України.

З реабілітаційного центру втекли дві самиці, Сімба і Сіма, яких у 2023 році привіз на тимчасове утримання громадянин Індії, але досі не забрав. Одну з левиць персоналу закладу вдалося оперативно повернути до вольєра, тоді як інша вибігла за межі території та переховувалась цілий день.

Директор закладу Сергій Пальохін у коментарі «Суспільному Хмельницький» повідомив, що увесь цей час левиця не відходила далеко від зоокуточка, який став для неї домом.

Після отримання орієнтування патрульні поліцейські спільно з колегами з інших підрозділів, а також рятувальниками та дресирувальниками, негайно розпочали пошуки на навколишній території. Пізніше один з екіпажів Патрульної поліції виявив тварину.

Для забезпечення контролю ситуації та безпечного транспортування левиці-втікачки назад до вольєра було ухвалено рішення ввести її у стан медикаментозного сну.

«Левицю-втікачку, яка втекла із зоокуточка у Хмельницькому, знайшли і ввели в стан медикаментозного сну. Тварину транспортують у безпечне місце», — йдеться у повідомленні поліції Хмельницької області.

Через те, що інцидент із втечею левиць спричинив загибель інших тварин у реабілітаційному центрі, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за підозрою у жорстокому поводженні з тваринами (ч.1 ст. 299 ККУ). Слідчі встановлюють усі обставини події та з’ясовують, хто саме зламав замки на вольєрі, що спричинило трагічні наслідки.

Нагадаємо, за словами Сергія Пальохіна, втеча левиць стала можливою через те, що вночі невідомі особи зламали замки на вольєрі. Те, що замки пошкоджені, помітили лише вранці, коли тварини вже вибрались назовні.