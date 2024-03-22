Лейтенант отримав повістку та став "студентом у Польщі": чи вдалось йому втекти за кордон

На суді чоловік пояснив, що не хотів мобілізовуватись до ЗСУ.

У Харкові чоловік отримав повістку і щоб уникнути мобілізації, став "студентом" у Польщі. Для цього він купив підроблені документи в Мережі.

Про це йдеться у вироку Богодухівського районного суду Харківської області.

За даними суду, чоловік у серпні 2022 року в Інтернеті купив фальшиві документи про те, що він навчається у Collegium Civitas м. Варшава.

Згодом чоловік отримав такий пакет документів: довідку про зарахування іноземця на навчання денної форми; договору університет-студент № 44376/2021/2022р від 28.08.2021 Колегіум Civitas; заяву про обробку персональних даних; підтвердження переказу-дублікат; довідку про оплату за навчанням на 2-му році денної форми навчання 1 ступеню за спеціальністю "Міжнародні відносини", навчального 2022/2023 року.

Згодом чоловік замовив офіційний переклад цих документів, щоб виїхати за кордон. Оскільки у нього було звання "молодший лейтенант", він вирішив уникнути мобілізації та втекти з України.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "що має військову спеціальність, пройшов медкомісію, отримав висновок "придатний". Зазначив, що довідка йому була потрібна для того, щоб виїхати за кордон, оскільки він не бажав вступати до лав ЗСУ".

Суд визнав чоловіка винним за ст.336, ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України. Його засудили до 4 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік вигадав нестандартну причину відмови від мобілізації.

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