Лежав на дорозі у калюжі крові: господар оленя Бориса розповів нові деталі про ДТП і стан тварини

ДТП з оленем Борисом / © Wild Animals Rescue Center

Реклама

У Рівненській області триває розслідування ДТП, унаслідок якої серйозно постраждав олень на ім’я Борис.

Про це повідомив в ефірі телеканалу «Київ24» майстер лісу Річицького лісництва та господар тварини Руслан Христюк.

Що відомо про винуватців аварії з оленем і чи притягнуть їх до відповідальності

Люди, які збили оленя Бориса, жодного разу не поцікавилися станом оленя і не запропонували жодної допомоги.

Реклама

«Поліція відкрила адміністративну справу, справи кримінальної тут не вбачається», — розповів господар оленя.

За словами Христюка, правоохоронці відкрили адміністративне провадження, адже підстав для кримінальної справи наразі не вбачають. Водночас серед місцевих ширяться чутки, що за кермом автомобіля міг перебувати не власниця авто, а її чоловік, який, ймовірно, був у стані алкогольного сп’яніння.

«Ходять розмови, народ розказує, що там за кермом сиділа не вона, а був її чоловік за кермом, який був на підпитку», — розповів він.

Що відомо про стан оленя Бориса після ДТП і обставини аварії

Стан тварини поступово покращується, однак попереду складне лікування. Наразі власник консультується з ветеринарами щодо проведення операції та подальшої реабілітації.

Реклама

Нагадаємо, аварія сталася 23 березня. За словами господаря, автомобіль рухався на великій швидкості без увімкнених фар. Він почув різке гальмування, після чого стався удар. Оленя знайшли на дорозі з тяжкими травмами — він лежав у калюжі крові. Водійка залишила місце події.

Дата публікації 22:13, 28.03.26

Згодом поліція встановила особу порушниці — нею виявилася 28-річна жителька селища Зарічне, поблизу якого і мешкає олень. На неї вже склали три адміністративні протоколи.