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Лежала без верхнього одягу: у Тернополі в дворі знайшли мертвою 22-річну дівчину (фото)

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Лежала без верхнього одягу: у Тернополі в дворі знайшли мертвою 22-річну дівчину (фото)

Фото: Тернопіль-1

У поліції відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу. 

У Тернополі на вул. Лозовецькій у понеділок, 6 грудня, знайшли мертвою 22-річну дівчину. Причини смерті наразі невідомі. 

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області. 

Тіло дівчини знайшли перехожі о 8:30 в одному із дворів Тернополя. На місці події працювали правоохоронці, які встановили особу загиблої. Це - жителька Тернопільського району, 1999 року народження. Як вона потрапила до Тернополя наразі невідомо. Причини смерті дівчини встановить експертиза. 

© 20 хвилин. Тернопіль
20 хвилин. Тернопіль

Як повідомляє видання "20 хвилин" із посиланням на місцеву жительку, дівчина лежала у дворі обличчям до землі без верхнього одягу. Місцева стверджує, що раніше вона покійної в дворі не бачила. 

У поліції відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу. 

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