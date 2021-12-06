Лежала без верхнього одягу: у Тернополі в дворі знайшли мертвою 22-річну дівчину (фото)

У поліції відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу.
У Тернополі на вул. Лозовецькій у понеділок, 6 грудня, знайшли мертвою 22-річну дівчину. Причини смерті наразі невідомі.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
Тіло дівчини знайшли перехожі о 8:30 в одному із дворів Тернополя. На місці події працювали правоохоронці, які встановили особу загиблої. Це - жителька Тернопільського району, 1999 року народження. Як вона потрапила до Тернополя наразі невідомо. Причини смерті дівчини встановить експертиза.
Як повідомляє видання "20 хвилин" із посиланням на місцеву жительку, дівчина лежала у дворі обличчям до землі без верхнього одягу. Місцева стверджує, що раніше вона покійної в дворі не бачила.
У поліції відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу.
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