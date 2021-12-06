Лежала без верхнього одягу: у Тернополі в дворі знайшли мертвою 22-річну дівчину (фото)

Лежала без верхнього одягу: у Тернополі в дворі знайшли мертвою 22-річну дівчину (фото)

У поліції відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу.

У Тернополі на вул. Лозовецькій у понеділок, 6 грудня, знайшли мертвою 22-річну дівчину. Причини смерті наразі невідомі.

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Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Тіло дівчини знайшли перехожі о 8:30 в одному із дворів Тернополя. На місці події працювали правоохоронці, які встановили особу загиблої. Це - жителька Тернопільського району, 1999 року народження. Як вона потрапила до Тернополя наразі невідомо. Причини смерті дівчини встановить експертиза.

20 хвилин. Тернопіль

Як повідомляє видання "20 хвилин" із посиланням на місцеву жительку, дівчина лежала у дворі обличчям до землі без верхнього одягу. Місцева стверджує, що раніше вона покійної в дворі не бачила.

У поліції відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу.

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