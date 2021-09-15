Лежала біля сміттєпроводу: у Дніпрі в під'їзді багатоповерхівки знайшли тіло 18-річної студентки

На тілі слідів насильницької смерті не виявили.

У Дніпрі в під'їзді житлового будинку виявили тіло 18-річної дівчини.

Про це пише "Дніпро оперативний".

Як стало відомо, подія трапилася 14 вересня на вулиці Панікахи. Там в одній з багатоповерхівок, між першим і другим поверхами, біля сміттєпроводу знайшли тіло дівчини.

За даними видання, дівчина сама зайшла в під'їзд і піднялася на площадку. Можливо, студентці стало зле, що і могло призвести до загибелі. Слідів насильницької смерті на її тілі не виявили.

Відомо, що дівчині тільки недавно виповнилося 18 років. Вона вчилася на першому курсі Університету митної справи та фінансів. На місці працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються всі деталі події.

Нагадаємо, що у Києві чоловік під приводом смерті зґвалтував 36-річну жінку в кабіні ліфта. За це злочинцю загрожує до п'яти років в'язниці.

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