"Лежала у крові, поки не прийшов син": у Харкові звільнили продавчиню, яка не допомогла жінці в магазині (відео)

Продавчиня шокувала Мережу своєю байдужістю.

У Харкові отримала продовження історія з продавчинею, яка шокувала Мережу своєю байдужістю. На її очах біля прилавка впала літня жінка і розбила голову, а продавчиня зробила вигляд, що нічого не сталося.

Про звільнення співробітниці повідомили в Мережі.

Відео інциденту в Мережі опублікувала одна із працівниць - Ліза. Вона шокована поведінкою колеги. Та навіть не підійшла до пенсіонерки, яка перечепилася при вході у приміщення і, падаючи, вдарилася об вітрину з товаром, а в результаті отримала рану на голові і стікала кров'ю.

Пенсіонерка совалася по підлозі, намагаючись встати, але в неї не виходило. Тоді вона дістала з кишені телефон і зателефонувала синові, щоб той прийшов і її підняв. Поки пенсіонерка лежала у крові, працівниця спокійно розкладала ковбасу.

"Продавчиня не реагувала на людину, яка лежала у крові, але рівно до того моменту, поки не почали заходити інші покупці. Побачивши людину на підлозі у крові, вони одразу ж виходили. Це почало друтувати продавчиню і вона окликала чоловіка з вулиці, щоб допоміг бабусі піднятися. Пенсіонерка попросилася побути в магазині до приходу сина. Продавчиня їй дозволила, але сказала, щоб та розвернулася обличчям в куток, щоб відвідувачі не бачили крові", - розповідає Ліза.

Коли приїхав син і побачив обличчя своєї мами, він одразу викликав швидку - жінка сильно вдарилася коліном і обличчям об вітрину і розсікла брову і можливо, отримала струс мозку.

"На моє запитання, чому вона не допомогла жінці, продавчиня відповіла: "А чого їй допомагати? Може вона п'яна". Яка мораль усього цього: такі люди не повинні працювати з людьми, і взагалі, люди, будьте добрішими", - сказала Ліза.

Нагадаємо, що у Мережі опублікували відео, на якому видно, як у проході між стіною і прилавком м'ясного магазину впала жінка. Продавчиня навіть до неї не підійшла, щоб дізнатися, як та почувається.

У Харкові продавчиня не допомогла жінці, яка впала на підлогу

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