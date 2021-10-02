Лежали на вулиці: у Чернігові вночі вбили поліцейського, а іншого тяжко поранили

Поліція встановила, що до вбивства причетні четверо осіб.
У Чернігові в мікрорайоні Масани в ніч проти 2 жовтня вбили одного поліцейського, а іншого тяжко поранили. Правоохоронці в момент нападу були не на службі.
Про це повідомляє "Суспільне". Інформацію також підтвердила речниця поліції області Наталія Слабеняк.
Двох правоохоронців, які лежали непритомними на вулиці, знайшли перехожі. Один правоохоронець був мертвим, іншого госпіталізували, він у реанімації. Потерпілий та загиблий служили в одному підрозділи та мали звання капітанів.
Поліція встановила, що до вбивства причетні четверо осіб. Двох уже затримали, ще двох - шукають.
Нагадаємо, у Маріуполі чоловік на очах у дитини зарізав коханого колишньої дружини та викрав 9-річну доньку.