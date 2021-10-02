Лежали на вулиці: у Чернігові вночі вбили поліцейського, а іншого тяжко поранили

Лежали на вулиці: у Чернігові вночі вбили поліцейського, а іншого тяжко поранили

Поліція встановила, що до вбивства причетні четверо осіб.

У Чернігові в мікрорайоні Масани в ніч проти 2 жовтня вбили одного поліцейського, а іншого тяжко поранили. Правоохоронці в момент нападу були не на службі.

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Про це повідомляє "Суспільне". Інформацію також підтвердила речниця поліції області Наталія Слабеняк.

Двох правоохоронців, які лежали непритомними на вулиці, знайшли перехожі. Один правоохоронець був мертвим, іншого госпіталізували, він у реанімації. Потерпілий та загиблий служили в одному підрозділи та мали звання капітанів.

Поліція встановила, що до вбивства причетні четверо осіб. Двох уже затримали, ще двох - шукають.

Нагадаємо, у Маріуполі чоловік на очах у дитини зарізав коханого колишньої дружини та викрав 9-річну доньку.

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