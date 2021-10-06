Лежали на землі і ледь дихали: під Дніпром патрульний врятував школярок, яким стало зле після вживання наркотиків

Лежали на землі і ледь дихали: під Дніпром патрульний врятував школярок, яким стало зле після вживання наркотиків

Дівчаток-підлітків госпіталізували до лікарні.

У Кам'янському Дніпропетровської області патрульний врятував двох школярок, які лежали на землі і ледь дихали.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції області.

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Як стало відомо, подія трапилася на вулиці Нікопольській. Патрульний, який був на вихідному, йшов з дружиною в дитячий сад за дитиною. Дорогою він побачив двох дівчат-підлітків, які лежали на землі без свідомості.

“Поліцейський кинувся до них і став надавати домедичну допомогу. Однак одна з неповнолітніх мала слабке дихання - один вдох за 25 секунд. До того ж, зіниці дітей не реагували на світло. Не гаючи часу, інспектор викликав швидку допомогу та, побачивши поряд мобільний телефон однієї з дівчат, зателефонував їхнім батькам”, — розповіли в пресслужбі патрульної поліції.

Підлітків згодом госпіталізували до лікарні. За словами очевидців, дівчаткам стало зле після вживання наркотичних засобів.

“Шановні батьки, звертайте увагу на поведінку ваших дітей, цікавтеся їхнім дозвіллям та наголошуйте на шкоді та неприпустимості вживання наркотиків”, — акцентували правоохоронці.

Нагадаємо, що у селі Паладь-Комарівці під Ужгородом 34-річний вітчим до смерті забив 10-річну падчерку.

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