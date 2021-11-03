Лежало біля смітника: медики розповіли про стан немовляти, якого знайшли у пакеті в Тернопільській області

Дитина перебуває в реанімації.
У немовляти, яке знайшли посеред вулиці в селищі Товсте Тернопільської області, виявили пневмонію. Нею хлопчик інфікувався при народженні.
Про це повідомила завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Тернопільської обласної дитячої лікарні Людмила Лугова, пише "Суспільне".
За даними медикині, дитина зараз перебуває у реанімації, її стан стабільний.
"Тривають дообстеження дитина знаходиться в мікрокліматі кувезу, наразі дитину не годують, тому що є харчовий стрес. Вона отримує всю добову потребу через вену", - повідомила Людмила Лугова.
Директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус додав, що дитину, загорнуту в пакет, знайшли біля смітників. Хлопчик є доношеним.
У прокуратурі Тернопільщини відкрили провадження за ч. 2 ст. 135 КК України. Матір немовляти розшукують правоохоронці.
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