Лежало на сидінні: у ДТП у Харківській області загинуло немовля

Лежало на сидінні: у ДТП у Харківській області загинуло немовля

Дівчинка отримала травму голови і загинула на місці.

У Харківській області на трасі М-03 поблизу села Волохів Яр сталася ДТП за участю трьох машин. В результаті загинуло немовля, яке перебувало в одному із авто.

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Про це повідомляє "Суспільне".

За словами директора Центру екстреної меддопомоги Віктора Забашти, спершу зіткнулися два авто Toyota і ГАЗель. За кермом Toyota перебувала 34-річна мама загиблої дівчинки. Після зіткнення одна з автівок зачепила фуру MAN.

51-річний водій ГАЗелі отримав забій грудної клітки, але від госпіталізації відмовився. У водійки Toyota — перелам кісток носу та забій щелепи. Її транспортували до лікарні швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, 6-місячна дівчинка лежала на задньому сидінні без автокрісла чи колиски. Вона отримала травму голови і померла на місці аварії.

Нагадаємо, що у Києві п'яний чоловік влаштував ДТП на вулиці Металістів. Він був за кермом KIA Sorento і зіткнувся з двома автівками.

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