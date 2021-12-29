Лежало на сидінні: у ДТП у Харківській області загинуло немовля

Дівчинка отримала травму голови і загинула на місці.
У Харківській області на трасі М-03 поблизу села Волохів Яр сталася ДТП за участю трьох машин. В результаті загинуло немовля, яке перебувало в одному із авто.
Про це повідомляє "Суспільне".
За словами директора Центру екстреної меддопомоги Віктора Забашти, спершу зіткнулися два авто Toyota і ГАЗель. За кермом Toyota перебувала 34-річна мама загиблої дівчинки. Після зіткнення одна з автівок зачепила фуру MAN.
51-річний водій ГАЗелі отримав забій грудної клітки, але від госпіталізації відмовився. У водійки Toyota — перелам кісток носу та забій щелепи. Її транспортували до лікарні швидкої допомоги.
За попередньою інформацією, 6-місячна дівчинка лежала на задньому сидінні без автокрісла чи колиски. Вона отримала травму голови і померла на місці аварії.
Нагадаємо, що у Києві п'яний чоловік влаштував ДТП на вулиці Металістів. Він був за кермом KIA Sorento і зіткнувся з двома автівками.
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