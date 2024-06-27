“Лежать і гниють!”: полонений окупант розповів про реальні втрати РФ

Лісосмуги завалені трупами російських солдат.
Полонений росіянин розповів про реальні втрати РФ. За його словами, солдати армії РФ “лежать і гниють”.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
“Лежать там і гниють! Скрізь та близько. Куди ось ногу де пхнуть —скрізь лежать вони. Неприкриті, незакопані”, — констатував росіянин.
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На кадрах зображений Мікер Іван Іванович, уродженець міста Білозерськ у Вологодській області, позивний “Синеток”.
“Шторм V потрапив у полон на Харківському напрямку, де носив двохсотих і трисотих. Розповідає про катастрофічні втрати та лісосмуги, завалені гниючими трупами російських солдатів”, — пише журналіст.
Полонений згадав, як же “обманули” його товариша.
“Він погано ходив. З ногами проблеми. Вони його взяли та застрелили. Щоб тягарем не був...”, — поділився окупант.
Раніше воїни Третьої штурмової бригади показали ліквідацію окупантів під Боровою на Харківщині. По ворогу ефектно відпрацювали дрони бійців 1-го штурмового батальону.
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