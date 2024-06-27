“Лежать і гниють!”: полонений окупант розповів про реальні втрати РФ

Полонений росіянин розповів про реальні втрати РФ. За його словами, солдати армії РФ “лежать і гниють”.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

“Лежать там і гниють! Скрізь та близько. Куди ось ногу де пхнуть —скрізь лежать вони. Неприкриті, незакопані”, — констатував росіянин.

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На кадрах зображений Мікер Іван Іванович, уродженець міста Білозерськ у Вологодській області, позивний “Синеток”.

“Шторм V потрапив у полон на Харківському напрямку, де носив двохсотих і трисотих. Розповідає про катастрофічні втрати та лісосмуги, завалені гниючими трупами російських солдатів”, — пише журналіст.

Полонений згадав, як же “обманули” його товариша.

“Він погано ходив. З ногами проблеми. Вони його взяли та застрелили. Щоб тягарем не був...”, — поділився окупант.

Раніше воїни Третьої штурмової бригади показали ліквідацію окупантів під Боровою на Харківщині. По ворогу ефектно відпрацювали дрони бійців 1-го штурмового батальону.

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