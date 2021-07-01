Лежать на підлозі, голодують і не ходять в туалет: туристи з Дніпра застрягли в аеропорту Бодрума

Лежать на підлозі, голодують і не ходять в туалет: туристи з Дніпра застрягли в аеропорту Бодрума

За словами адміністрації аеропорту, в терміналі нібито відключили електрику.

Туристи з Дніпра на 14 годин застрягли в аеропорту Бодрума. У терміналі вони сиділи на рушниках і транспортних стрічках без їжі, кондиціонерів і можливості сходити в туалет.

Відео незадоволені туристи публікують в соцмережах.

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Так, на ролику видно, як в аеропорту Бодрума туристи сидять і лежать прямо на підлозі. Автор відео говорить, що в терміналі знаходиться близько 300 осіб. Сам же аеропорт нібито не працює, проте в нього продовжують підвозити пасажирів.

Представники турагентства причину блокування людей не пояснюють.

"Представники буквально тікають від туристів. У стані табору біженців людей 300 змушені сидіти на підлозі, на транспортних стрічках, не маючи доступу до санвузлу. Нам підвозять по 30—40 пляшок води. Одна жінка втратила свідомість", — розповів один з туристів.

Нагадаємо, що рейси затримуються не тільки з Туреччини, але і в неї. В аеропорту "Бориспіль" відбулася затримка вильоту в Анталію. За даними представників авіакомпаній, рейси перенесені через відсутність дозвіл з боку Туреччини.

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