"Лежав на дорозі": у Хмельницькій області авто насмерть переїхало 17-річного хлопця

"Лежав на дорозі": у Хмельницькій області авто насмерть переїхало 17-річного хлопця

Від отриманих травм юнак помер на місці аварії.

Сьогодні, 22 жовтня, близько 04:20 год. ранку на дорозі "Слобідка-Кульчіївецька - Врублівці" неподалік села Баговиця Кам’янець-Подільського району Хмельницької області сталась смертельна ДТП. Авто переїхало 17-річного хлопця.

Про це повідомляє пресслужба Кам’янець-Подільського районного управління поліції.

"30-річний місцевий житель, керуючи автомобілем марки ВАЗ 21099, рухаючись в напрямку м. Кам’янець-Подільський, здійснив наїзд на 17-річного місцевого жителя, який лежав на проїжджій частині", - йдеться у повідомленні.



Внаслідок ДТП від отриманих травм хлопець загинув на місці події.



За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у Львівській області ВАЗ збив на смерть велосипедиста.

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