"Лежав на дорозі": у Хмельницькій області авто насмерть переїхало 17-річного хлопця

Від отриманих травм юнак помер на місці аварії.
Сьогодні, 22 жовтня, близько 04:20 год. ранку на дорозі "Слобідка-Кульчіївецька - Врублівці" неподалік села Баговиця Кам’янець-Подільського району Хмельницької області сталась смертельна ДТП. Авто переїхало 17-річного хлопця.
Про це повідомляє пресслужба Кам’янець-Подільського районного управління поліції.
"30-річний місцевий житель, керуючи автомобілем марки ВАЗ 21099, рухаючись в напрямку м. Кам’янець-Подільський, здійснив наїзд на 17-річного місцевого жителя, який лежав на проїжджій частині", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП від отриманих травм хлопець загинув на місці події.
За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, у Львівській області ВАЗ збив на смерть велосипедиста.