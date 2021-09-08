Лежав під вікнами та вмирав: у Дніпрі 17-річний підліток випав з 7 поверху багатоповерхівки

Лежав під вікнами та вмирав: у Дніпрі 17-річний підліток випав з 7 поверху багатоповерхівки

Медики намагалися реанімувати потерпілого, проте це не допомогло.

У Дніпрі на житловому масиві Придніпровськ з вікна багатоповерхівки випав 17-річний хлопець. Від отриманих травм він помер на місці.

Про це пише видання "Інформатор".

Подія трапилася рано-вранці 8 вересня на вулиці 20-річчя Перемоги. Там з вікна сьомого поверху випав підліток. На цей час невідомо, було це самогубство чи нещасний випадок.

Підліток впав на клумбу під будинком, яка, в свою чергу, пом'якшила удар. На місце згодом екстрено приїхали медики, однак реанімаційні заходи результатів не дали — потерпілий помер.

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, що у Дніпрі малолітні діти жили в нелюдських умовах. У квартирі копи виявили безліч порожніх пляшок з-під алкоголю, сміття і бруд.

Новини України: в Миколаївській області діти, врятовані з пожежі, перебувають в реанімації

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання