Лежав під вікнами та вмирав: у Дніпрі 17-річний підліток випав з 7 поверху багатоповерхівки

Медики намагалися реанімувати потерпілого, проте це не допомогло.
У Дніпрі на житловому масиві Придніпровськ з вікна багатоповерхівки випав 17-річний хлопець. Від отриманих травм він помер на місці.
Про це пише видання "Інформатор".
Подія трапилася рано-вранці 8 вересня на вулиці 20-річчя Перемоги. Там з вікна сьомого поверху випав підліток. На цей час невідомо, було це самогубство чи нещасний випадок.
Підліток впав на клумбу під будинком, яка, в свою чергу, пом'якшила удар. На місце згодом екстрено приїхали медики, однак реанімаційні заходи результатів не дали — потерпілий помер.
Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, що у Дніпрі малолітні діти жили в нелюдських умовах. У квартирі копи виявили безліч порожніх пляшок з-під алкоголю, сміття і бруд.