Лежав у крові: у Харківській області на залізничній станції вбили чоловіка

На залізничній станції у місті Первомайський на Харківщині сталося вбивство. Правоохоронці розшукують зловмисника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

Прехожі звернулися до поліції і повідомили, що біля автобусної зупинки на залізничній станції "Ліхачове" лежить чоловік в крові. За адресою поліцейські виявили тіло 33-річного мешканця села Паризьке Лозівського району. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчим інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що у Дніпропетровській області чоловік під час пограбування застрелив дитину.

Новини Одеси: чоловік зарізав друга, бо той не повернув тарілку з-під холодцю

Читайте також: