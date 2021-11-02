Лежав у неприродній позі: у Дніпрі знайшли закривавлений труп чоловіка

На його тілі виявили колото-різані рани.
У Дніпрі серед білого дня виявили закривавлений труп чоловіка. Попередньо на його шиї помітили колоту рану.
Про це пише видання "Інформатор".
Як стало відомо, пригода сталася близько 07:00 на вулиці Надії Алексєєнко. Там місцеві мешканці виявили тіло чоловіка, яке лежало у калюжі крові. Що стало причиною того, що сталося, зараз невідомо. На місці події працювала слідчо-оперативна група.
У дніпровських телеграм-каналах пишуть, що труп лежав у неприродній позі, а на тілі були колото-різані рани.
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