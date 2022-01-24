Лежав в авто з порізаними венами: в Одеській області знайшли мертвим чиновника

Лежав в авто з порізаними венами: в Одеській області знайшли мертвим чиновника

Про причини інциденту невідомо.

В Одеській області виявили мертвим чиновника, який перебував у машині з порізаними венами.

Про це пише місцеве видання "Думська" з посиланням на джерела у поліції.

За даними видання, в районі села Нерубайське, неподалік траси Одеса – Київ, знайшли автомобіль Volkswagen. У салоні, на водійському сидінні, перебував мертвий чоловік, у якого були порізані вени. Поруч лежали закривавлені ножиці.

Як з'ясувалося, загиблий - житель міста Болград (Одеська область) Д. Кукол, 1980 року народження. Чоловік був заступником начальника Головного управління Держгеокадастру в Одеській області - начальником відділу використання земель сільськогосподарського призначення.

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Нагадаємо, у Єгипті під час дайвінгу стало зле колишньому главі Служби зовнішньої розвідки (2014-2016) Віктору Гвоздю. Чоловік помер у лікарні.

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