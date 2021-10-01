Лежав знесилений під опалим листям: під Вінницею зниклого чоловіка розшукали у саморобній копанці

Лежав знесилений під опалим листям: під Вінницею зниклого чоловіка розшукали у саморобній копанці

Чоловік зник на початку жовтня, а знайшли його лише зараз.

У Вінницькій області знайшли чоловіка, який перебував у розшуку. Він оселився у саморобній землянці.

Про це повідомляє "Голос Вінниці".

У Вінницькій області розшукали зниклого 10 вересня 48-річного жителя Гайсинського району. Він був у саморобній землянці

До поліції після його зникнення звернулася дружина чоловіка і повідомила, що він пішов із дому і не повернувся, а також, що у нього були проблеми зі здоров’ям.

Як повідомляють у поліції, правоохоронці прочісували прилеглі до села території, лісовий масив, перевіряли занедбані будівлі у навколишніх населених пунктах, водойми.

Чоловіка знайшли у саморобній землянці за допомогою кінолога зі службовим собакою. Знесилений він лежав під опалим листям.

Вінничанина доправили до лікарні. Медики діагностували у нього запалення легень та переохолодження тіла.

Нагадаємо, що 87-річну жительку села Шубків Рівненської області, яка пішла по гриби та загубилась, вдалось розшукати через дві доби після її зникнення. Жінка весь цей час була без їжі та води, проте запевняє, що добре почувається.

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