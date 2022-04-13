"Лежить тіло біля зупинки, а зверху напис "нех*й шастать": шокований окупант розповів другу про війну

Російський військовий поділився з другом враженнями від побаченого в Україні.

Служба безпеки України перехопила чергову розмову окупанта, який заїхав на територію України і не може оговтатись від шоку. Загарбник поділився з другом враженнями від війни.

"Стільки вже полягло, такі втрати єб*нуті. Жителі нам не раді. Вчора стояли в селі – жінка вийшла і просто почала обстрілювати колону", – говорить він під час телефонної розмови, перехопленої СБУ.

Окупант розповідає, що в Україні на російську армію ніхто не чекав і ніхто її не кликав.

"Скрізь на парканах написи: "Російські окупанти, забирайтеся! Ми вас не кликали! Ми на вас не чекали", "Росія – загарбники", "Путін – ху*ло". Їдеш, у них такі поля чисті, бл*. Тепер усе засмічено, спалено, дорогам пі*да, ями, техніка, що згоріла, стоїть, тіла лежать", – розповідає окупант.

Він зізнається, що не відчуває жодної високої мети у своїх діях: " Ніхто з нас цим пишатися не буде… Вони – довбо*би, я своїх боюся більше, ніж бандерівців", - каже росіянин про своїх товаришів по зброї.

"Ми їхали, лежить тіло біля зупинки… Видно, що мертва людина… а зверху напис "нех*й шастать"… я цей напис взагалі не забуду", – сказав вояка.

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