2005
1 хв

"Лежіть, дітки": очевидець зняв на відео, як малеча ховалася від атаки "Шахедами"

У Мережі з’явилося шокувальне відео від очевидця з Криворізького району, який зафільмував нічну атаку російських «Шахедів».

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Атака російськими дронами «Шахед»

Атака російськими дронами «Шахед» / © ТСН

Мешканець Криворізького району Дніпропетровської області зняв на відео російську атаку у ніч проти 8 жовтня. На кадрах чути вибухи і видно маленьких дітей, які ховаються від ударів.

Відповідне відео з’явилося в телеграм-каналі «Свої Кривий Ріг».

На відео російських ударів від жителя Криворізького району чутно польоти дронів, звуки вибухів і стрілянини, видно яскраві вогняні спалахи за вікном та кількох дітей, які лежать на дивані в будинку, перечікуючи атаку.

«І ще один. І ще один. Просто за 30 метрів над будинком. Все, лежіть, дітки. Лежіть, лежіть, лежіть. Все добре. Та коли ж ви закінчите? Там уже ж все, вже нічого немає», — каже на ролику чоловік.

Нагадаємо, у ніч проти 8 жовтня російські окупанти атакували дронами Криворізький район. Через ворожі удари постраждали двоє людей (жінка та чоловік), яких госпіталізували. Атаки по Зеленодольській та Новопільській громадах також спричинили пожежі та пошкодження інфраструктури.

2005
