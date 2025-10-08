- Дата публікації
"Лежіть, дітки": очевидець зняв на відео, як малеча ховалася від атаки "Шахедами"
У Мережі з’явилося шокувальне відео від очевидця з Криворізького району, який зафільмував нічну атаку російських «Шахедів».
Мешканець Криворізького району Дніпропетровської області зняв на відео російську атаку у ніч проти 8 жовтня. На кадрах чути вибухи і видно маленьких дітей, які ховаються від ударів.
Відповідне відео з’явилося в телеграм-каналі «Свої Кривий Ріг».
На відео російських ударів від жителя Криворізького району чутно польоти дронів, звуки вибухів і стрілянини, видно яскраві вогняні спалахи за вікном та кількох дітей, які лежать на дивані в будинку, перечікуючи атаку.
«І ще один. І ще один. Просто за 30 метрів над будинком. Все, лежіть, дітки. Лежіть, лежіть, лежіть. Все добре. Та коли ж ви закінчите? Там уже ж все, вже нічого немає», — каже на ролику чоловік.
Нагадаємо, у ніч проти 8 жовтня російські окупанти атакували дронами Криворізький район. Через ворожі удари постраждали двоє людей (жінка та чоловік), яких госпіталізували. Атаки по Зеленодольській та Новопільській громадах також спричинили пожежі та пошкодження інфраструктури.