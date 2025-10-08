"Лежіть, дітки": очевидець зняв на відео, як малеча ховалася від атаки "Шахедами"

Атака російськими дронами «Шахед» / © ТСН

Мешканець Криворізького району Дніпропетровської області зняв на відео російську атаку у ніч проти 8 жовтня. На кадрах чути вибухи і видно маленьких дітей, які ховаються від ударів.

Відповідне відео з’явилося в телеграм-каналі «Свої Кривий Ріг».

На відео російських ударів від жителя Криворізького району чутно польоти дронів, звуки вибухів і стрілянини, видно яскраві вогняні спалахи за вікном та кількох дітей, які лежать на дивані в будинку, перечікуючи атаку.

«І ще один. І ще один. Просто за 30 метрів над будинком. Все, лежіть, дітки. Лежіть, лежіть, лежіть. Все добре. Та коли ж ви закінчите? Там уже ж все, вже нічого немає», — каже на ролику чоловік.

Нагадаємо, у ніч проти 8 жовтня російські окупанти атакували дронами Криворізький район. Через ворожі удари постраждали двоє людей (жінка та чоловік), яких госпіталізували. Атаки по Зеленодольській та Новопільській громадах також спричинили пожежі та пошкодження інфраструктури.