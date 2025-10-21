Лякали зуроченням та "чорною міткою": на Київщині викрили шахраїв, що вдавали з себе екстрасенсів

Шахраї видавали себе за екстрасенсів та виманювали гроші / © Офіс Генерального прокурора

Реклама

На Київщині викрито та припинено діяльність шахрайської групи, яка, користуючись довірливістю громадян, привласнювала їхні кошти під виглядом «допомоги відомих екстрасенсів». Дії зловмисників кваліфіковано за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілим.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Схема обману

За даними слідства, організатори шахрайської схеми зуміли незаконно отримати доступ до клієнтської бази справжніх екстрасенсів. Це дозволило їм будувати довірливі розмови з потенційними жертвами.

Реклама

Зловмисники використовували імена відомих медійних осіб у сфері езотерики та вигаданих персонажів. Вони телефонували громадянам і переконували їх у нібито навислій над їхнім домом або родиною «чорній мітці» чи «зуроченням».

«Потерпілі зазнавали психологічного тиску і погроз», — зазначає прокуратура.

Далі шахраї пропонували «усунути» небезпеку шляхом придбання «енергетично заряджених» амулетів та прикрас, які насправді не мали жодної цінності. Таким чином, зловмисники виманювали значні суми грошей у довірливих українців.

Обшуки та підозри

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 23 обшуки на території шести областей України, де, ймовірно, діяли шахраї.

Реклама

Наразі про підозру повідомлено двом особам, причетним до організації схеми. Ще трьом особам підозру оголошено заочно.

Досудове розслідування, яке здійснюється поліцією Київської області за процесуального керівництва обласної прокуратури, триває. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх учасників злочинної групи та загальну суму завданих громадянам збитків.

Нагадаємо, у Києві псевдомольфар «знімав пороблення» через соцмережі. Якщо провина чоловіка, який ошукав людей, буде доведена, йому «світить» до 8 років тюрми.