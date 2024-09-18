Лібанова представила стратегію для уникнення депопуляції в Україні: що вона передбачає

Ключовим аспектом стратегії є зменшення передчасної смертності через пропаганду здорового способу життя, профілактику та покращення медичної допомоги.

Директорка Інституту демографії Елла Лібанова презентувала стратегію демографічного розвитку України та прогнозувала можливе скорочення населення. Вона також пояснила, які кроки можуть допомогти уникнути цього сценарію.

Про це вона розповіла в коментарі Еспресо.

Вона заявила про неминучість депопуляції в Україні, проте представила стратегію демографічного розвитку, спрямовану на вирішення цієї проблеми. Основна увага у стратегії приділена стимулюванню народжуваності.

Елла Лібанова підкреслила, що стимулювання народжуваності передбачає створення умов для того, щоб люди охочіше народжували більше дітей, але це стосується періоду після війни. Вона висловила захоплення тими, хто наважується народжувати в теперішній складний час, але зазначила, що сама б не ризикнула закликати когось робити цей крок під час війни.

Директорка Інституту вважає, що одним з важливих аспектів стратегії є зменшення передчасної смертності, що включає пропаганду здорового способу життя, профілактику та покращення доступу до медицини. Вона також наголосила на необхідності розвитку міграційної політики, визнавши, що навіть якщо всі українські мігранти повернуться, цього буде недостатньо через вичерпаний демографічний потенціал. Стратегія передбачає залучення іноземних працівників для покриття дефіциту робочої сили, оскільки після війни очікується економічний бум. Лібанова підкреслила, що покращення якості життя може залучити людей не лише з менш розвинених країн, а й з Європи.

Нагадаємо, раніше Елла Лібанова шокувала прогнозом, як зміниться чисельність населення в Україні після війни.

Читайте також: