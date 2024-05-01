Лічильник електрики: як легко розібратися в зонах і передати показники

Сьогодні існує велика кількість варіацій лічильників електроенергії. З деяких буває важко зняти показники, адже табло і дані можуть бути незрозумілими інтуїтивно. Як правильно знімати показники різних лічильників — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Допомогти розібратися з різними типами лічильників електроенергії та з тим, як правильно рахувати інформацію у різних годинних зонах, допоможе інструкція від ДТЕК.

Найпоширенішими лічильниками в Україні є індукційні. Їхня головна особливість полягає в тому, що розрахунок здійснюється лише в одній зоні, а всі дані виводяться на механічний барабан. Залежно від типу пристрою на табло може виводитися 5, 6 чи 7 цифр. Тому в цьому разі важливо запам'ятати, що під час передавання показників записується лише ціле число, без тих цифр, що відокремлені від нього комою чи крапкою.

Індукційний лічильник / Фото: Фото з відкритих джерел

Більш сучасними пристроями є електронні лічильники світла "День-Ніч", які можуть рахувати дані в двох зонах (день — від 7 до 23 годин, ніч — від 23 до 7 годин).

Як зняти показання лічильника електроенергії "День-Ніч"? В цьому разі потрібно зрозуміти, як саме позначаються на табло різні зони:

NiK. "День" — "Т11" або "Т1", "ніч" — "Т12" або "Т2";

GAMA. "День" — "1.5.8.1", "ніч" — "1.5.8.2";

СТК. "День" — "Е1", "ніч" — "Е2".

Показники потрібно завжди записувати окремо.

Як зняти показання лічильника електроенергії День-Ніч? / Фото: Фото з відкритих джерел

Двозонні лічильники стають все більш популярними серед українців, адже вони дозволяють економити на електроенергії. За нічним тарифом вона коштує на 50% дешевше. Постачальники навіть заохочують переходити на лічильники "День-Ніч", оскільки вони дають змогу ще й знизити навантаження на мережу в пікові періоди.

Також існують тризонні лічильники електроенергії, хоча вони ще поки рідко зустрічаються в Україні. Вони, як зрозуміло з назви, рахують показання в трьох зонах:

пік — від 8 до 11, від 20 до 22 години (коефіцієнт до тарифу 1,5);

напівпік — від 7 до 8, від 11 до 20, від 22 до 23 години (коефіцієнт до тарифу 1);

ніч — від 23 до 7 години (коефіцієнт до тарифу 0,4).

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