Лідер республіканців у Сенаті пояснив, чому підтримка України відповідає інтересам США

Сенатор заявив, що якщо кремлівського диктатора не зупинити в Україні, то потім він обовʼязково нападе на країну НАТО.

Підтримка України у її боротьбі за демократичне майбутнє повністю відповідає США та має продовжуватися.

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Про це заявив лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл, повідомляє Голос Америки.

Він заявив що демократичний світ протистоїть Росії, Китаю, КНДР та Ірану і це вже говорить, що це правильних шлях.

"Ми не втрачаємо жодного американського військового. Українці самі воюють. Щодо нашого ВВП — це справді мала частка, яку ми надаємо для цих зусиль в Україні. Якщо Путін виграє, наступною буде країна НАТО. І я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його, і єдині, хто готовий брати участь у цьому, – це самі українці. Українці проявляють мужність та відвагу і, я думаю, що це надихає решту світу, яка обирає своїх лідерів, країни, якими не керують автократи", - сказав він.

Крім того, Макконнелл заявив, що передавання Україні зброї сприяє розвитку американської військової промисловості та створює нові робі місця.

"Коли ми відправляємо зброю та боєприпаси в Україну, ми заміщуємо чимало наших активів на більш сучасне, передове обладнання. Ми мали б відновлювати нашу промислову базу й без війни в Україні через зростання конкуренції з боку Росії та Китаю", - зазначив сенатор.

Він додав, що рішучий спротив українців проти російської агресії, а також підтримка країн Заходу допомагають сприяти миру на Далекому Сході.

"Є деякі американці, які кажуть, що це далеко від Далекого Сходу, і ось там наші справжні тривоги. Але прем’єр-міністр Японії сказав, що якщо ви хочете надіслати повідомлення президенту Сі, бийте Путіна в Україні. Південні корейці стурбовані, філіппінці стурбовані, австралійці стурбовані. Отже, це справді має величезний вплив на Азію та майбутнє Тайваню", - підсумував Макконнелл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білому домі впевнені, що Україна збереже двопартійну підтримку у Конгресі.

Крім того, ми раніше інформували, що в адміністрації Байдена відмовились коментувати можливу загибель командуючого Чорноморським флотом РФ.

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