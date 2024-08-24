Лідери балтійських країн привітали Україну з Днем Незалежності: що вони побажали

Латвія, Литва і Естонія відзначили річницю Незалежності України теплими словами і підтвердили свою підтримку у боротьбі проти агресії.

Президенти Латвії, Литви та Естонії надіслали свої привітання Україні з нагоди річниці Незалежності.

Вони висловили підтримку Україні через соціальну мережу X.

Президент Естонії Алар Каріс побажав Україні "мирного та стабільного майбутнього" і відзначив героїзм українців у боротьбі проти агресії. Він зазначив, що цивілізований світ стоїть на боці України та впевнений у її перемозі.

#Ukraine has shown immense bravery in their fight against evil. The civilized world stands with - on the right side. We have no doubt will force the aggressor to make peace. Warmest wishes to President @ZelenskyyUa & on Independence Day! Україно, ми з тобою #СлаваУкраїні pic.twitter.com/O5RTOa6UIE — Alar Karis (@AlarKaris) August 24, 2024

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив щирі привітання президенту Володимиру Зеленському та всьому народу України. Він підтвердив підтримку Латвії в боротьбі за свободу і проти агресії Росії, додавши привітання українською мовою.

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Warm congratulations to President @ZelenskyyUa & all Ukrainians celebrating Independence Day! has supported & will support in the fight for freedom & against the agression.



Щиро вітаю Україну з Днем Незалежності! Латвiя пiдтримувала i пiдтримуватиме боротьбу Украïни! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 24, 2024

Президент Литви Гітанас Науседа також приєднався до привітань, побажавши Україні успіху і зазначивши, що Литва впевнена у перемозі України та її вступі до ЄС і НАТО. Він запевнив, що Литва і надалі залишатиметься на боці України.

Today, we congratulate our brothers and sisters in Ukraine on their Independence Day. We will never stop believing in and supporting this nation's freedom and bright future. Ukraine's fight is our fight. pic.twitter.com/tGJaaqdYjI — Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) August 24, 2024

Міністерство оборони Литви також надіслало привітання, підкресливши, що підтримка свободи та майбутнього України є важливою для них, і їх боротьба є спільною.

Нагадаємо, Посольство США в Києві попередило про підвищений ризик ракетних і дронових ударів з боку російської армії по Україні найближчими днями. Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ситуацію для сайту ТСН.ua, розповівши про можливі плани ворога, кількість накопичених ракет і потенційні цілі атак.

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