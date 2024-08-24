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Лідери балтійських країн привітали Україну з Днем Незалежності: що вони побажали

Лідери балтійських країн привітали Україну з Днем Незалежності: що вони побажали

Лідери привітали Україну зі святом / Фото: ТСН.ua

Латвія, Литва і Естонія відзначили річницю Незалежності України теплими словами і підтвердили свою підтримку у боротьбі проти агресії.

Президенти Латвії, Литви та Естонії надіслали свої привітання Україні з нагоди річниці Незалежності.

Вони висловили підтримку Україні через соціальну мережу X.

Президент Естонії Алар Каріс побажав Україні "мирного та стабільного майбутнього" і відзначив героїзм українців у боротьбі проти агресії. Він зазначив, що цивілізований світ стоїть на боці України та впевнений у її перемозі.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив щирі привітання президенту Володимиру Зеленському та всьому народу України. Він підтвердив підтримку Латвії в боротьбі за свободу і проти агресії Росії, додавши привітання українською мовою.

Президент Литви Гітанас Науседа також приєднався до привітань, побажавши Україні успіху і зазначивши, що Литва впевнена у перемозі України та її вступі до ЄС і НАТО. Він запевнив, що Литва і надалі залишатиметься на боці України.

Міністерство оборони Литви також надіслало привітання, підкресливши, що підтримка свободи та майбутнього України є важливою для них, і їх боротьба є спільною.

Нагадаємо, Посольство США в Києві попередило про підвищений ризик ракетних і дронових ударів з боку російської армії по Україні найближчими днями. Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ситуацію для сайту ТСН.ua, розповівши про можливі плани ворога, кількість накопичених ракет і потенційні цілі атак.

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