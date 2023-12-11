Лідери угорських громад Закарпаття звернулися до Орбана щодо переговорів про вступ України до ЄС

У заяві представники угорської національної спільноти Закарпаття звернулися і до голови Євроради.

Лідери угорських громад Закарпаття закликали голову Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС.

Про це йдеться у повідомленні "Європейської правди" із посиланням на текст звернення.

У заяві представники угорської національної спільноти Закарпаття звернулися до очільників з "великою надією та проханням щодо підтримки рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі, запланованого на 14-15 грудня 2023 року".

Лідери угорських громад наголосили, що Україна 2023 року досягла значного прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії щодо забезпечення прав національних меншин.

"Новий законопроєкт, прийнятий українським парламентом, суттєво відображає інтереси національних меншин і користується нашою повною підтримкою", – заявили представники угорської національної спільноти Закарпаття.

Вони наполегливо закликали всіх лідерів держав-членів ЄС продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції.

"Цей поступ у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невід'ємною частиною Копенгагенських критеріїв членства, і ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямку", – наголосили лідери угорських громад.

Звернення підписали лідери всіх ключових об'єднань угорців, окрім КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття):

очільник Берегівської міської територіальної громади Золтан Бабяк,

голова Берегівської районної ради Карло Резеш,

очільник Демократичної спілки угорців України (УМДС) Ласло Зубанич,

лідер "Фундації україно-угорського регіонального розвитку молоді" Йосип Резеш,

депутатка Закарпатської обласної ради Юдіта Петеї.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Брюсселі намагається врятувати українські рішення саміту лідерів, серед яких – початок перемовин про вступ України до ЄС.

Відомо, що Угорщина блокує всі питання щодо України на саміті ЄС.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Аргентині під час церемонії інавгурації новообраного президента Хав’єра Мілея в Національному конгресі в Буенос-Айресі.

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