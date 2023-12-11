Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Лідери угорських громад Закарпаття звернулися до Орбана щодо переговорів про вступ України до ЄС

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
2526
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Лідери угорських громад Закарпаття звернулися до Орбана щодо переговорів про вступ України до ЄС

Поки Угорщина блокує всі питання щодо України на саміті ЄС / Фото: ТСН.ua

У заяві представники угорської національної спільноти Закарпаття звернулися і до голови Євроради.

Лідери угорських громад Закарпаття закликали голову Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС.

Про це йдеться у повідомленні "Європейської правди" із посиланням на текст звернення.

У заяві представники угорської національної спільноти Закарпаття звернулися до очільників з "великою надією та проханням щодо підтримки рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі, запланованого на 14-15 грудня 2023 року".

Лідери угорських громад наголосили, що Україна 2023 року досягла значного прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії щодо забезпечення прав національних меншин.

"Новий законопроєкт, прийнятий українським парламентом, суттєво відображає інтереси національних меншин і користується нашою повною підтримкою", – заявили представники угорської національної спільноти Закарпаття.

Вони наполегливо закликали всіх лідерів держав-членів ЄС продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції.

"Цей поступ у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невід'ємною частиною Копенгагенських критеріїв членства, і ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямку", – наголосили лідери угорських громад.

Звернення підписали лідери всіх ключових об'єднань угорців, окрім КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття):

  • очільник Берегівської міської територіальної громади Золтан Бабяк,
  • голова Берегівської районної ради Карло Резеш,
  • очільник Демократичної спілки угорців України (УМДС) Ласло Зубанич,
  • лідер "Фундації україно-угорського регіонального розвитку молоді" Йосип Резеш,
  • депутатка Закарпатської обласної ради Юдіта Петеї.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Брюсселі намагається врятувати українські рішення саміту лідерів, серед яких – початок перемовин про вступ України до ЄС.

Відомо, що Угорщина блокує всі питання щодо України на саміті ЄС. 

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Аргентині під час церемонії інавгурації новообраного президента Хав’єра Мілея в Національному конгресі в Буенос-Айресі.

Читайте провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2526
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація