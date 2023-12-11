Лідери угорських громад Закарпаття звернулися до Орбана щодо переговорів про вступ України до ЄС

У заяві представники угорської національної спільноти Закарпаття звернулися і до голови Євроради.
Лідери угорських громад Закарпаття закликали голову Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС.
Про це йдеться у повідомленні "Європейської правди" із посиланням на текст звернення.
У заяві представники угорської національної спільноти Закарпаття звернулися до очільників з "великою надією та проханням щодо підтримки рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі, запланованого на 14-15 грудня 2023 року".
Лідери угорських громад наголосили, що Україна 2023 року досягла значного прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії щодо забезпечення прав національних меншин.
"Новий законопроєкт, прийнятий українським парламентом, суттєво відображає інтереси національних меншин і користується нашою повною підтримкою", – заявили представники угорської національної спільноти Закарпаття.
Вони наполегливо закликали всіх лідерів держав-членів ЄС продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції.
"Цей поступ у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невід'ємною частиною Копенгагенських критеріїв членства, і ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямку", – наголосили лідери угорських громад.
Звернення підписали лідери всіх ключових об'єднань угорців, окрім КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття):
- очільник Берегівської міської територіальної громади Золтан Бабяк,
- голова Берегівської районної ради Карло Резеш,
- очільник Демократичної спілки угорців України (УМДС) Ласло Зубанич,
- лідер "Фундації україно-угорського регіонального розвитку молоді" Йосип Резеш,
- депутатка Закарпатської обласної ради Юдіта Петеї.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Брюсселі намагається врятувати українські рішення саміту лідерів, серед яких – початок перемовин про вступ України до ЄС.
Відомо, що Угорщина блокує всі питання щодо України на саміті ЄС.
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Аргентині під час церемонії інавгурації новообраного президента Хав’єра Мілея в Національному конгресі в Буенос-Айресі.
Читайте провідні новини дня: