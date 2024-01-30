Лідери ЄС обіцяють продовжити військову підтримку України на саміті - ЗМІ

Ідея виділення додаткових п’яти мільярдів євро включена в проєкт тексту у квадратних дужках.

Лідери Європейського Союзу на саміті 1 лютого планують підтвердити свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану і стійку військову підтримку" Україні.

Про це пише Reuters.

"Європейська Рада також підтверджує нагальну необхідність прискорити доставлення боєприпасів і ракет", - йдеться в проєкті тексту, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Проєкт висновків саміту залишає відкритим питання, чи пообіцяють лідери також внести ще п’ять мільярдів євро на допомогу Україні до фонду під назвою "Європейський фонд миру", який використовується для фінансування постачання зброї нашій державі.

Члени ЄС вже кілька місяців сперечаються про майбутню роль фонду у військовій допомозі Україні, причому Німеччина пропонує зосередитися на двосторонній допомозі від окремих країн ЄС.

Ідея виділення додаткових п’яти мільярдів євро включена в проєкт тексту у квадратних дужках, що означає, що це все ще є предметом обговорення.

Головною темою саміту в четвер у Брюсселі є спроба досягти згоди щодо пакета фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на чотири роки, який був заблокований Угорщиною на попередньому саміті в грудні.

Нагадаємо, що Угорщина може вчергове накласти вето на надання Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки на саміті ЄС 1 лютого.

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