Лідери європейських країн вже наступного місяця обговорять членство України в ЄС

Вже у червні європейські лідери обговорять заявку на вступ України до Євросоюзу.
Наразі Єврокомісія обробляє опитувальники, які Україна вже передала ЄС.
Про це йдеться на сайті МЗС Франції.
"Заявка України на членство в Європейському союзі, яку наразі розглядає Європейська комісія, буде обговорюватися на рівні глав держав і урядів в Європейській раді наступного місяця", - повідомили у французькому МЗС.
У міністерстві підкреслили, що Україна вже сьогодні є частиною європейської родини.
Нагадаємо, Україна вже передала дві частини анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в ЄС.
Попри це, в ОП кажуть, що процедура приєднання України до Європейського Союзу передбачає певні етапи, а тому назвати конкретну кінцеву дату - складно.
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