Лідерство України на "Євробаченні": пісня на честь мами Стефанії тепер звучить на вокзалах України як гімн Перемоги

Лідерство України на "Євробаченні": пісня на честь мами Стефанії тепер звучить на вокзалах України як гімн Перемоги

Залізничники приєднуються до привітань та дарують позитивні емоції всім пасажирам "Стефанія Експресу" №43/44 Київ — Калуш — Івано-Франківськ.

Пісня на честь мами Стефанії тепер звучить на вокзалах України як гімн Перемоги.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Вчинок та виступ Kalush Orchestra на сцені "Євробачення" дає сил та наснаги всій Україні битися за Перемогу до останньої ноти. А рожева шапочка, як символ сміливості та наполегливості калуських хлопців, тепер стає ще одним брендом вільної та незалежної України.

"Залізничники приєднуються до привітань та дарують позитивні емоції всім пасажирам "Стефанія Експресу" №43/44 Київ — Калуш — Івано-Франківськ", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, гурт Kalush Orchestra 15 травня, випустив емоційний кліп на Stefania, знятий у руїнах Бучі та Ірпеня. Лідер колективу присвятив цю композицію своїй мамі. Та з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Stefania для багатьох стала символом боротьби та незламності.

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