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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Лідери двох країн поговорили з Путіним за погодженням із Зеленським: у МЗС розкрили деталі

Розмова лідерів Фінляндії та Норвегії з Володимиром Путіним відбулася за погодженням із Києвом і мала конкретну мету. В МЗС розкрили, яке прохання перед цим висловив європейським колегам Володимир Зеленський.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Георгій Тихий

Георгій Тихий / © МЗС України

Телефонна розмова керівників Фінляндії та Норвегії з Володимиром Путіним відбулася за попередньою домовленістю з Україною і мала чітко визначену мету.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Як пояснив речник МЗС, тему та деталі розмови узгодили на зустрічі в Осло за участю президента України Володимира Зеленського, спецпосланця США Стіва Віткоффа та лідерів двох північних країн. Тоді український очільник особисто попросив колег передати Путіну конкретні сигнали.

У міністерстві наголосили, що керівники Фінляндії та Норвегії говорили від імені власних країн, які межують із Росією, а не від усієї Європи. Україна підтримує такі кроки, лише якщо вони узгоджені з Києвом, і виступає проти будь-яких самовільних розмов із Путіним.

«Ми бачимо, що в деяких лідерів з’являється спокуса, давайте ми теж зателефонуємо, поговоримо з Путіним. Так це не працює. Якщо ви подивитеся на те, як відбувався дзвінок лідерів Фінляндії та Норвегії Путіну, то він був скоординований з Україною», — зазначив дипломат.

У МЗС наголосили, що самі собою розмови з Путіним не дають користі. Георгій Тихий закликав усіх, хто прагне допомогти мирному процесу, спочатку консультуватися та узгоджувати дії з Україною, щоб вони були справді ефективними.

Дзвінок Путіну — останні новини

Нагадаємо, 27 жовтня президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зателефонували Володимиру Путіну. Вони передали Кремлю позицію України щодо закінчення війни та закликали припинити удари по українській енергетиці. Після цього лідери зв’язалися з президентом Володимиром Зеленським, який розповів подробиці цих переговорів.

Згодом у Кремлі цинічно заявили, що «фюрер» РФ Володимир Путін нібито готовий поговорити телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, втім, якщо той сам зателефонує.

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