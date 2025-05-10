Лідери "коаліції рішучих" із президентом вшанували пам'ять загиблих воїнів (фото, відео)

Лідери "коаліції рішучих" вшанували пам'ять загиблих бійців на Майдані незалежності

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До Києва 10 травня прибули лідери "коаліції рішучих". Разом із президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською вони вшанували памʼять загиблих бійців у війні Росії проти України.

Кадри оприлюднили у Мережі.

Дата публікації 10:42, 10.05.25 Кількість переглядів 3 Лідери "коаліції рішучих" із президентом України вшанували пам'ять загиблих воїнів

Іноземні лідери прибули до української столиці, щоб, зокрема, взяти участь у церемонії покладання лампадок до меморіалу загиблих захисників України. Дійство відбулося на Майдані Незалежності.

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Серед членів делегації — Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер та Дональд Туск.

Також відомо, що сьогодні відбудеться зустріч «коаліції охочих». Під час неї мають обговорити стале припинення вогню.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до важливої зустрічі з лідерами коаліції Великого Союзу. Йдеться про можливу нова міжнародна ініціатива з безпеки.