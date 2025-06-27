ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
2 хв

lifecell подбав про зв’язок без світла: більшість базових станцій працюватимуть в блекаути до 10 годин Новини компаній

В умовах постійних загроз знеструмлень український мобільний оператор lifecell докладає максимум зусиль, аби забезпечити зв’язок за будь-яких обставин. Цей оператор повідомив про серйозну модернізацію своєї мережі – переважну більшість базових станцій, відповідно до вимог розпорядження НЦУ про забезпечення сталості мереж, вже обладнали батареями і генераторами, які мають підтримувати їхню роботу протягом 10 годин. Це дозволяє забезпечувати зв’язок для абонентів навіть під час довготривалих відключень електроенергії.

lifecell подбав про зв’язок без світла: більшість базових станцій працюватимуть в блекаути до 10 годин

Такі роботи з переоснащення мережі проводяться компанією  на виконання вимог розпорядження НЦУ про забезпечення сталості мереж. І на сьогодні у 14 областях України резервними джерелами живлення охоплено вже майже всі базові станції, які підпадають під вказані вимоги. А в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській і Чернігівській областях модернізація завершена повністю.

З початку масових відключень lifecell загалом закупив 48 тисяч літієвих батарей для телеком-обладнання, з яких 40 тисяч вже встановлені. 20 тисяч – лише за перший квартал 2025 року. Також оператор у 75 разів збільшив кількість дизельних і бензинових генераторів, порівняно з 2022 роком. Увесь обсяг інвестицій у проєкт енергомодернізації вже наближається до 2 мільярдів гривень.

В компанії кажуть, що мають понад 10 тисяч технічних майданчиків по всій країні й підтримка стабільної роботи мережі і зв’язку для абонентів в умовах війни є для lifecell  одним з головних пріоритетів.

Оператор також вивчає альтернативні джерела енергії і тестує живлення базових станцій за допомогою сонячних панелей і навіть електромобіля.

Якщо вам важливо бути на зв’язку навіть за умов довготривалих блекаутів – переносьте номер до lifecell з послугою MNP (перенесення номера) та підключайте тариф «Максі» з акційним безлімітним інтернетом за спеціальною ціною 190 грн/4 тижні, а за умови оформлення тарифної підписки XL на 12 пакетів послуг плата може бути буде ще меншою – лише 161,5 грн/4 тижні в перерахунку за 1 пакет послуг. Вся інформація – за посиланням: https://mnp.lifecell.ua/uk.

Дата публікації
Кількість переглядів
83
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